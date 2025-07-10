СМИ: Директор МХАТа Кехман задолжал по кредитам около 18 млрд рублей

В отношении его открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются долгов по займам.

9 июля силовики доставили Кехмана на допрос в СК. Речь идёт об уголовном деле о растрате или присвоении в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

