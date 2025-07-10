СМИ: Директор МХАТа Кехман задолжал по кредитам около 18 млрд рублей

Директор МХАТ им. М.Горького, художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по кредитам 18 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

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В отношении его открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются долгов по займам.

9 июля силовики доставили Кехмана на допрос в СК. Речь идёт об уголовном деле о растрате или присвоении в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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