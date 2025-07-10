СМИ: Директор МХАТа Кехман задолжал по кредитам около 18 млрд рублей
10 июля 202506:34
Директор МХАТ им. М.Горького, художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по кредитам 18 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
В отношении его открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются долгов по займам.
9 июля силовики доставили Кехмана на допрос в СК. Речь идёт об уголовном деле о растрате или присвоении в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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