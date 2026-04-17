Меняйло назвал возможную причину взрыва во Владикавказе

Взрыв во Владикавказе мог произойти из-за взрывоопасных предметов, которые находились в мусорном контейнере. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее стало известно, что в столице республики во время погрузки мусорных контейнеров прогремел взрыв, погиб сотрудник коммунальных служб, пишет RT.

Как отметил Меняйло, причиной несчастного случая, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы в контейнере.

«Возбуждено уголовное дело. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - написал глава региона в Telegram-канале.

Меняйло призвал граждан ни в коем случае не выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы или вещества и любые подозрительные находки. В этом случае следует обратиться к специалистам, которые заберут и утилизируют такие объекты.

