Меняйло назвал возможную причину взрыва во Владикавказе
Взрыв во Владикавказе мог произойти из-за взрывоопасных предметов, которые находились в мусорном контейнере. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее стало известно, что в столице республики во время погрузки мусорных контейнеров прогремел взрыв, погиб сотрудник коммунальных служб, пишет RT.
Как отметил Меняйло, причиной несчастного случая, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы в контейнере.
«Возбуждено уголовное дело. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - написал глава региона в Telegram-канале.
Меняйло призвал граждан ни в коем случае не выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы или вещества и любые подозрительные находки. В этом случае следует обратиться к специалистам, которые заберут и утилизируют такие объекты.
