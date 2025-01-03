Умерла актриса МХАТа Горького Генриэтта Ромодина
Актриса, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщил МХАТ имени Горького в своем Telеgram-канале.
«Мхатовская история началась для Генриэтты Ромодиной в 1958 году, после окончания курса Г. А. Герасимова в школе-студии МХАТ. МХАТ открыл в Генриэтте Владимировне талант комедийной, характерной актрисы с широчайшим репертуаром», — отметили в учреждении.
Во МХАТе назвали смерть артистки утратой для всего театрального мира. Театр выразил соболезнования семье и близким Ромодиной.
Ранее на 96-м году жизни умерла актриса, народная артистка РСФСР Раиса Максимова.
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