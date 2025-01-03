Умерла актриса МХАТа Горького Генриэтта Ромодина

Актриса, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщил МХАТ имени Горького в своем Telеgram-канале.

«Мхатовская история началась для Генриэтты Ромодиной в 1958 году, после окончания курса Г. А. Герасимова в школе-студии МХАТ. МХАТ открыл в Генриэтте Владимировне талант комедийной, характерной актрисы с широчайшим репертуаром», — отметили в учреждении.

Во МХАТе назвали смерть артистки утратой для всего театрального мира. Театр выразил соболезнования семье и близким Ромодиной.

Ранее на 96-м году жизни умерла актриса, народная артистка РСФСР Раиса Максимова.

