СМИ: Директор хабаровской школы, где педагог станцевала танец живота, решила уволиться
Директор школы №76 Хабаровска Татьяна Строкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает «АиФ-Дальинформ», педагог, проработавшая в школе 28 лет, приняла такое решение после инцидента с танцем живота на школьной линейке 1 сентября.
По информации издания, городское управление образования решит судьбу заявления после завершения служебной проверки и «с учетом мнения родительского сообщества школы».
Ранее педагог дополнительного образования школы №76 Хабаровска Юлия Марченко извинилась за танец, который она исполнила перед детьми и родителями на школьной линейке в честь 1 сентября и заявила, что своим творческим номером «Птица счастья» она не хотела обидеть или оскорбить чьи-то чувства
Начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова заявила, что выступление Марченко с задумкой о птице, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний, и ставит под сомнение концепцию воспитательной работы всей школы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Слуцкий: Украина на «крючке» у Запада, а не у Минских соглашений
- Москва встала в 9-балльных пробках
- Подследственный найден мертвым в ИВС в Свердловской области
- Титов предложил разрешить заключённым телефоны и доступ в интернет
- Четыре организации попросили включить их в реестр СМИ-иноагентов
- Перец впервые зацвёл на МКС
- Танкер сел на мель на Волго-Каспийском морском канале
- СМИ: Директор хабаровской школы, где педагог станцевала танец живота, решила уволиться
- Титов раскритиковал идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке
- В Госдуме объяснили требования Киева по транзиту газа «разваленной экономикой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru