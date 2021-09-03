СМИ: Директор хабаровской школы, где педагог станцевала танец живота, решила уволиться

Директор школы №76 Хабаровска Татьяна Строкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает «АиФ-Дальинформ», педагог, проработавшая в школе 28 лет, приняла такое решение после инцидента с танцем живота на школьной линейке 1 сентября.

По информации издания, городское управление образования решит судьбу заявления после завершения служебной проверки и «с учетом мнения родительского сообщества школы».

Ранее педагог дополнительного образования школы №76 Хабаровска Юлия Марченко извинилась за танец, который она исполнила перед детьми и родителями на школьной линейке в честь 1 сентября и заявила, что своим творческим номером «Птица счастья» она не хотела обидеть или оскорбить чьи-то чувства

Начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова заявила, что выступление Марченко с задумкой о птице, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний, и ставит под сомнение концепцию воспитательной работы всей школы.

