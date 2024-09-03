СМИ: Девочке-квадроберу, которую осудила на сцене Миа Бойка, наймут психолога
Девочке-квадроберу, которую осудила на своем концерте в Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) , наймут психолога. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицына.
По его словам, ребенок, который публично подвергся травле, в будущем может столкнуться с травмой психики. Трубицын добавил, что в этом случае работы со школьным психологом может быть недостаточно, девочке намерены нанять отдельного специалиста.
В первый день нового учебного года в соцсетях начали активно обсуждать инцидент на концерте Mia Boyka: 27-летняя певица сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее увлечение квадробингом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала произошедшее «буллингом».
Как рассказала «Радиоточке НСН» детский психолог Наталья Наумова, такая агрессия свидетельствует о «детском состоянии» самой певицы. Она также подтвердила, что подобное публичное осуждению может нанести ребенку травму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru