СМИ: Девочке-квадроберу, которую осудила на сцене Миа Бойка, наймут психолога

По его словам, ребенок, который публично подвергся травле, в будущем может столкнуться с травмой психики. Трубицын добавил, что в этом случае работы со школьным психологом может быть недостаточно, девочке намерены нанять отдельного специалиста.

В первый день нового учебного года в соцсетях начали активно обсуждать инцидент на концерте Mia Boyka: 27-летняя певица сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее увлечение квадробингом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала произошедшее «буллингом».

Как рассказала «Радиоточке НСН» детский психолог Наталья Наумова, такая агрессия свидетельствует о «детском состоянии» самой певицы. Она также подтвердила, что подобное публичное осуждению может нанести ребенку травму.

