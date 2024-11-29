Диана Арбенина зарегистрировала бренд для одежды и игрушек
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и все будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно заявке, бренд будет использоваться для выпуска широкого ассортимента продукции, включая одежду, косметику, парфюмерию, канцелярские принадлежности и игрушки.
Диана Арбенина — российская певица, автор песен и лидер рок-группы «Ночные Снайперы», основанной в 1993 году.
За годы карьеры она стала одной из самых известных фигур в российской рок-музыке, выпустив несколько успешных альбомов и завоевав любовь поклонников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru