Диана Арбенина зарегистрировала бренд для одежды и игрушек

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и все будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Звездач».

Согласно заявке, бренд будет использоваться для выпуска широкого ассортимента продукции, включая одежду, косметику, парфюмерию, канцелярские принадлежности и игрушки.