СМИ: десятки туристов отравились лазаньей на отдыхе в Италии
20 октября 202222:59
Более 70 пожилых туристов отравились лазаньей, находясь на отдыхе на севере Италии. Об этом сообщает местные СМИ.
Отмечается, что туристы прибыли из Испании и заселились в одну из гостиниц в провинции Варезе. Первые симптомы отравления у туристов появились после обеда в одном из местных ресторанов.
На следующее утро скорая госпитализировала шесть человек. Отравившиеся туристы находятся в возрасте от 64 до 84 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- ВСУ выпустили 12 ракет в сторону Херсона
- С 2008 года 58 россиян были экстрадированы в США из других стран
- Под Белгородом ребенок госпитализирован после детонации в его руках дрона
- СМИ: десятки туристов отравились лазаньей на отдыхе в Италии
- «Зенит» обыграл «Крылья Советов»в матче Кубка России по футболу
- В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества
- Суд заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову за фейки о ВС РФ
- Криштиану Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед»
- В Брянской области не намерены вводить пропускной режим
- Владимирцы завоевали золото Чемпионата России по ездовому спорту на собаках
20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru