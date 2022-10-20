СМИ: десятки туристов отравились лазаньей на отдыхе в Италии

Более 70 пожилых туристов отравились лазаньей, находясь на отдыхе на севере Италии. Об этом сообщает местные СМИ.

Отмечается, что туристы прибыли из Испании и заселились в одну из гостиниц в провинции Варезе. Первые симптомы отравления у туристов появились после обеда в одном из местных ресторанов.

На следующее утро скорая госпитализировала шесть человек. Отравившиеся туристы находятся в возрасте от 64 до 84 лет.





