СМИ: десять освобожденных в рамках обмена заключенных отправили в Россию

В ходе масштабной программы обмена заключенными между Россией и западными странами, 10 человек вернутся на родину. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

В рамках операции по обмену заключенными, которая затронула 26 человек, участвовавших в тюрьмах семи стран — США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси — 10 из них вернутся на родину. Процесс был координирован при содействии управления национальной разведки Турции в Анкаре.

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В рамках обмена Москве были возвращены лица, задержанные по обвинениям в нарушении экспортных ограничений, шпионаже, хакерской деятельности, а также Вадим Красников, который в Германии был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, Россия передала западным странам американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также оппозиционных деятелей, осужденных по различным статьям Уголовного кодекса, включая дела о распространении фейков о военных. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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