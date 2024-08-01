СМИ: десять освобожденных в рамках обмена заключенных отправили в Россию

В ходе масштабной программы обмена заключенными между Россией и западными странами, 10 человек вернутся на родину. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

В рамках операции по обмену заключенными, которая затронула 26 человек, участвовавших в тюрьмах семи стран — США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси — 10 из них вернутся на родину. Процесс был координирован при содействии управления национальной разведки Турции в Анкаре.