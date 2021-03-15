СМИ: Дешевые китайские игрушки могут запретить для продажи

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила допускать к ввозу на территорию стран Евразийского экономического союза только те игрушки, которые сопровождаются сертификатами о безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы комиссии.

Отмечается, что инициатива проходит в рамках эксперимента. Требования о подтверждении безопасности товаров коснутся лишь определенной части продукции, поступающей из-за рубежа: куклах, игрушечных поездах и животных, настольных играх, музыкальных инструментах и головоломках, а также изделиях для карнавалов.