СМИ: Дешевые китайские игрушки могут запретить для продажи
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила допускать к ввозу на территорию стран Евразийского экономического союза только те игрушки, которые сопровождаются сертификатами о безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы комиссии.
Отмечается, что инициатива проходит в рамках эксперимента. Требования о подтверждении безопасности товаров коснутся лишь определенной части продукции, поступающей из-за рубежа: куклах, игрушечных поездах и животных, настольных играх, музыкальных инструментах и головоломках, а также изделиях для карнавалов.
Представитель комиссии уточнил, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято, однако ЕЭК уже подготовила документа для пилотного тестирования проекта.
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