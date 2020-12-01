Минздрав назвал опасные для психики детей игры и игрушки
Минздрав предложил поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Документ предусматривает возможность провести экспертизу детских игр и игрушек, а также оценить их возможное негативное влияние на психику детей. Законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.
Инициаторами проверки могут быть как органы государственной власти и общественные объединения, так и граждане. Проверить можно настольные, компьютерные игры, а также игрушки и игровые сооружения. Проведение экспертизы на договорной основе будет оплачивать заявитель.
Ведомство включило в список опасных игр и игрушек те, которые изображают самоубийство, проституцию, попрошайничество, насилие по отношению к людям и животным, участие в азартных играх, а также употребление наркотиков, табака и алкоголя. Также в документе указано, что на психику ребенка могут повлиять игрушки, которые описывают оскорбление чувств верующих, секс и «случаи смерти в форме, унижающей человеческое достоинство».
Согласно документу, эксперты будут назначаться федеральным органом исполнительной власти. В случае признания игрушек негативно действующими на детскую психику, будет приниматься решение о приостановке выпуска такой продукции.
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