Минздрав назвал опасные для психики детей игры и игрушки

Минздрав предложил поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Документ предусматривает возможность провести экспертизу детских игр и игрушек, а также оценить их возможное негативное влияние на психику детей. Законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Инициаторами проверки могут быть как органы государственной власти и общественные объединения, так и граждане. Проверить можно настольные, компьютерные игры, а также игрушки и игровые сооружения. Проведение экспертизы на договорной основе будет оплачивать заявитель.

Ведомство включило в список опасных игр и игрушек те, которые изображают самоубийство, проституцию, попрошайничество, насилие по отношению к людям и животным, участие в азартных играх, а также употребление наркотиков, табака и алкоголя. Также в документе указано, что на психику ребенка могут повлиять игрушки, которые описывают оскорбление чувств верующих, секс и «случаи смерти в форме, унижающей человеческое достоинство».