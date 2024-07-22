СМИ: День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
День Военно-морского флота в Новороссийске пройдёт без торжественных мероприятий. Об этом со ссылкой на администрацию города-героя сообщает РИА Новости.
Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.
«В целях безопасности торжественных мероприятий на День ВМФ не будет», - указали в администрации, добавив, что во внутригородских районах будут организованы возложения цветов.
Ранее в СМИ появилась информация, что кронштадтскую часть Военно-морского парада в честь дня ВМФ РФ отменили и впервые за 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru