СМИ: День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий

День Военно-морского флота в Новороссийске пройдёт без торжественных мероприятий. Об этом со ссылкой на администрацию города-героя сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.

«В целях безопасности торжественных мероприятий на День ВМФ не будет», - указали в администрации, добавив, что во внутригородских районах будут организованы возложения цветов.

Ранее в СМИ появилась информация, что кронштадтскую часть Военно-морского парада в честь дня ВМФ РФ отменили и впервые за 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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