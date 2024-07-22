СМИ: День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий

Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.



«В целях безопасности торжественных мероприятий на День ВМФ не будет», - указали в администрации, добавив, что во внутригородских районах будут организованы возложения цветов.

Ранее в СМИ появилась информация, что кронштадтскую часть Военно-морского парада в честь дня ВМФ РФ отменили и впервые за 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

