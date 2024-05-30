Собянин: В Москве прошел парад кадетского движения в честь 79-й годовщины Победы

«Кадеты Москвы – это дружба и взаимовыручка, это выправка и дисциплина, это здоровый образ жизни, это самоотверженность, это любовь к Родине и готовность служить стране, служить так, как служили и служат ветераны и военнослужащие, которые сейчас вместе с нами в этом святом месте для каждого москвича», - отметил мэр Москвы.

Собянин поздравил кадетов с проведением парада и выразил надежду, что даже если не все из них выберут в дальнейшем военную службу, то они все равно станут достойными гражданами своей страны.

Кадетский парад прошел на Поклонной горе, возле Музея Победы. В нем поучаствовали более 2,6 тысяч кадет. Парад также посетили ветераны ВОВ, органы силовых ведомств, Герои Отечества, педагоги, представители власти, родители и школьники.

Парад кадетского движения проводится с 2015 года и нацелен на воспитание уважения и гордости в юных москвичах к истории страны а также на повышение престижа кадетского образования.

