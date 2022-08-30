СМИ: Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев

За сутки в Москве выявлено 4405 случаев коронавирусной инфекцией Москва объявила открытый набор 2 тыс сотрудников в новые скоропомощные комплексы Только у четверти посетителей павильонов «Здоровая Москва» выявили отклонения в уровне сахара в крови Центр занятости «Моя работа» поможет в трудоустройстве бывшим сотрудникам «ИКЕА» В Мосгордуме хотят ограничить скорость движения на самокатах на центральных площадях столицы Последний жаркий день прогнозируется в Москве сегодня