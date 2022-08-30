СМИ: Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. Об этом сообщает CNN.
Как отмечает телеканал, репортеры заметили 14 членов делегации в одном из отелей украинской столицы.
Накануне миссия МАГАТЭ выехала из Вены. Эксперты намерены посетить Запорожскую атомную электростанцию, визи намечен на 31 августа. На объект прибудут специалисты, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.
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