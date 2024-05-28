СМИ: Даня Милохин задолжал ФНС 35 тысяч рублей

Отмечается, что задолженность живущего за рубежом Милохина перед налоговой сохраняется с начала мая.

«В России у него есть ИП, через которое он может рекламировать российские бренды... Блогер открывал его, еще когда только начал зарабатывать на "Тиктоке", и теперь периодически на него капают налоги», — пишет издание.

Милохин находится в Таиланде, напоминает 360.ru. Блогер делился, что летом хотел бы приехать в Москву, однако не сможет этого сделать.

