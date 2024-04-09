СМИ: Блогеру Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом

По данным издания, повестку прислали по последнему месту регистрации Милохина — в TikTok-хаус на улице Архитектора Райта в деревне Тимошкино городского округа Красногорск. Отмечается, что блогер покинул дом еще в марте 2022 года.

«Сам 22-летний блогер сейчас в Таиланде. Боксирует, побеждает, снимает ролики. Служить пока не собирается», — пишет Mash.

В октябре прошлого года СМИ сообщили, что сотрудники военкомата Анапы пришли с повесткой по месту прописки Милохина. Однако приемный отец блогера Дмитрий Тюленев в беседе с НСН опроверг информацию о том, что работники комиссариата приходили к семье тиктокера.

