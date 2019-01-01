СМИ: Данные 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе

СМИ сообщают об утечке личных данных 900 тысяч россиян. Инцидент произошёл еще в мае, когда в открытом доступе оказались данные клиентов «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка», пишет «Коммерсант».

Как сообщает Москва 24, в одной из баз данных речь идет о 24,4 тысяч человек, проживающих преимущественно в Северо-Западном федеральном округе.