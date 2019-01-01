Общество

СМИ: Данные 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе

10 июня07:52

СМИ сообщают об утечке личных данных 900 тысяч россиян. Инцидент произошёл еще в мае, когда в открытом доступе оказались данные клиентов «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка», пишет «Коммерсант».

Как сообщает Москва 24, в одной из баз данных речь идет о 24,4 тысяч человек, проживающих преимущественно в Северо-Западном федеральном округе.

Трагедии нет, но деньги из России утекают

Также были обнародованы телефоны более 500 сотрудников МВД и 40 работников ФСБ, пишут СМИ.

Несмотря на то, что указанные данные собирались несколько лет назад, большая часть из них остается актуальной, отмечает РИА ФАН.

Ранее американская корпорация Microsoft подтвердила информацию о том, что хакерам удалось взломать почтовый сервис компании Outlook. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН заявил, что почтовый сервис корпорация Microsoft можно использовать, несмотря на кибератаку.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr/Davide Restivo
ТЕГИ:Утечка