СМИ: Чубайс лишился пенсии в 450 тысяч рублей
Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс лишился пенсии в 450 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
Отмечается, что после ареста счетов пенсия Чубайса составит 18 971 рубль - это минимальная пенсионерская выплата по Москве. Остальные деньги пойдут в счёт погашения долга перед «Роснано».
По данным канала, речь идёт об иске корпорации, который связан с ущербом, нанёсенным проектом школьного планшета Plastic Logic, так и не вышедшим на рынок.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и шести другим экс-руководителям компании на сумму порядка 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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