СМИ: Чубайс лишился пенсии в 450 тысяч рублей

Отмечается, что после ареста счетов пенсия Чубайса составит 18 971 рубль - это минимальная пенсионерская выплата по Москве. Остальные деньги пойдут в счёт погашения долга перед «Роснано».

По данным канала, речь идёт об иске корпорации, который связан с ущербом, нанёсенным проектом школьного планшета Plastic Logic, так и не вышедшим на рынок.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и шести другим экс-руководителям компании на сумму порядка 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

