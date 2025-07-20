СМИ: Число погибших в результате крушения катера во Вьетнаме выросло до 38
Число погибших в результате крушения прогулочного катера у берегов вьетнамской провинции Куангнинь увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.
По данным VNExpress, обнаружено и извлечено из воды 37 тел погибших, еще один скончался в больнице.
«Спасены 10 человек, найдено 38 тел, пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести», — уточняет VNExpress.
Катер Wonder Sea перевернулся накануне во время внезапной грозы из-за сильного ветра. На борту судна находились 48 пассажиров и пять членов экипажа, которые совершали обзорную экскурсию по популярному среди туристов заливу Халонг. Все туристы были гражданами Вьетнама, в их числе было несколько детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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