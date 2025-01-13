СМИ: Чиновница из Нижнего Новгорода уволилась из-за фото в платье с марихуаной

Замминистра образования Нижнего Новгорода Ирина Кизилова покинула свой пост из-за скандала с фотографией в платье с рисунком марихуанны. Об этом сообщило издание NewsNN.

Фотографию из отпуска на Кубе чиновница опубликовала еще в августе 2024 года. На ней она позирует в платье с принтом марихуаны рядом с местной жительницей.

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Внимание на принт обратил Telegram-канал общественников, которые занимаются сферой образования. Активисты написали, что «учителей за меньшее увольняют» и напомнили об административном деле жительницы из-за фото с коноплей.

После критики в соцсетях Кизилова удалила свою страницу «Вконтакте». На прошлой неделе она решила покинуть пост замминистра по собственному желанию.

Ранее глава филиала «Ставэлектросеть» уволился после корпоратива со стриптизом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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