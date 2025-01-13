СМИ: Чиновница из Нижнего Новгорода уволилась из-за фото в платье с марихуаной

Внимание на принт обратил Telegram-канал общественников, которые занимаются сферой образования. Активисты написали, что «учителей за меньшее увольняют» и напомнили об административном деле жительницы из-за фото с коноплей.

После критики в соцсетях Кизилова удалила свою страницу «Вконтакте». На прошлой неделе она решила покинуть пост замминистра по собственному желанию.

Ранее глава филиала «Ставэлектросеть» уволился после корпоратива со стриптизом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

