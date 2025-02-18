СМИ: Чемпионка России по фехтованию стала жертвой мошенников
Мошенники лишили чемпионку России по фехтованию Алину Ключникову 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, злоумышленники в течение нескольких дней писали спортсменке от лица «директора Федерации фехтования России». В сообщениях утверждалась, что многих спортсменов заподозрили в донатах ВСУ, уточнялось, что в ходе проверки вопросы возникли и к Ключниковой.
Позже на телефон спортсменки также поступали звонки якобы от лица представителей прокуратуры и Минобороны РФ. В результате мошенники убедили ее перевести на безопасный счет 200 тысяч рублей. Позднее Ключникова обратилась в полицию.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом руководства школы начали звонить подросткам и убеждать их сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган начал переговоры с Зеленским по Украине
- СМИ: США потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации
- В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры
- Ушаков: Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе
- В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3
- В Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО
- Захарова: У Каллас нет совести, если она заявляет, что ВСУ не убивает мирных россиян
- Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
- Московский суд оштрафовал Кураева за отсутствие маркировки иноагента
- Кеннеди-младший заявил Зеленскому, что США больше не хотят спонсировать конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru