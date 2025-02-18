СМИ: Чемпионка России по фехтованию стала жертвой мошенников

Мошенники лишили чемпионку России по фехтованию Алину Ключникову 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, злоумышленники в течение нескольких дней писали спортсменке от лица «директора Федерации фехтования России». В сообщениях утверждалась, что многих спортсменов заподозрили в донатах ВСУ, уточнялось, что в ходе проверки вопросы возникли и к Ключниковой.

Позже на телефон спортсменки также поступали звонки якобы от лица представителей прокуратуры и Минобороны РФ. В результате мошенники убедили ее перевести на безопасный счет 200 тысяч рублей. Позднее Ключникова обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом руководства школы начали звонить подросткам и убеждать их сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортсменыМошенники

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