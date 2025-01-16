«До 186 тысяч рублей»: К лету зарплаты курьеров и строителей в России вырастут на 20%
К лету зарплаты курьеров и строителей в России вырастут на 20%, подсчитали аналитики платформы «Мигрант Сервис».
По словам директора платформы Андрея Кладова, зарплаты курьеров за первые шесть месяцев года вырастут до 186 тысяч рублей, водители увеличат свои доходы почти до 180 тысяч рублей, а строители – до 156 тысяч рублей.
Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года, подсчитали в рекрутинговой компании HeadHunter. В 2024 году в интернете было размещено 195 тысяч вакансий на должность курьера, 15% от всего объема вакансий в стране пришлись на Москву.
Отмечается, что в 2024 году средняя зарплата курьеров достигла 117 тысяч рублей. Так, самые высокие зарплаты курьеров в 2024 году были зафиксированы в Ленинградской области (свыше 133 тысяч рублей). В Московской области курьерам предлагали 128,6 тысячи рублей, а работодатели Северной Осетии готовы были заплатить курьерам 125,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru