«До 186 тысяч рублей»: К лету зарплаты курьеров и строителей в России вырастут на 20%

Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года, подсчитали в рекрутинговой компании HeadHunter. В 2024 году в интернете было размещено 195 тысяч вакансий на должность курьера, 15% от всего объема вакансий в стране пришлись на Москву.

Отмечается, что в 2024 году средняя зарплата курьеров достигла 117 тысяч рублей. Так, самые высокие зарплаты курьеров в 2024 году были зафиксированы в Ленинградской области (свыше 133 тысяч рублей). В Московской области курьерам предлагали 128,6 тысячи рублей, а работодатели Северной Осетии готовы были заплатить курьерам 125,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

