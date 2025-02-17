В Италии за клевету на премьера Мелони будут судить вокалиста группы Placеbo

Причиной разбирательства стало выступление коллектива в Турине в 2023 году, в ходе которого музыкант назвал премьер-министра Италии Джорджи Мелони «фашисткой, расисткой и нацисткой».

В сообщении говорится, что судебное преследование за клевету на представителей властных институтов можно начать только после получения специального разрешения минюста. Максимальное наказание по статье об «оскорблении учреждений», составляет пять тысяч евро.

Кроме того, сама Мелони также подавала иск на Молко.

Ранее народная артистка РФ Ирина Аллегрова заявила, что информация о якобы обращении в суд из-за исполнения её песни в одном из ночных клубов Челябинска является фейком, пишут «Известия».

