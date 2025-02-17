В Италии за клевету на премьера Мелони будут судить вокалиста группы Placеbo
Итальянский минюст разрешил открыть судебный процесс в отношении вокалиста британской группы Placеbo Брайана Молко. Об этом сообщает агентство ANSA.
Причиной разбирательства стало выступление коллектива в Турине в 2023 году, в ходе которого музыкант назвал премьер-министра Италии Джорджи Мелони «фашисткой, расисткой и нацисткой».
В сообщении говорится, что судебное преследование за клевету на представителей властных институтов можно начать только после получения специального разрешения минюста. Максимальное наказание по статье об «оскорблении учреждений», составляет пять тысяч евро.
Кроме того, сама Мелони также подавала иск на Молко.
Ранее народная артистка РФ Ирина Аллегрова заявила, что информация о якобы обращении в суд из-за исполнения её песни в одном из ночных клубов Челябинска является фейком, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск призвал «освободить» Германию на фоне выборов в бундестаг
- В Госдуме предложили обязать мигрантов ежегодно проходить медосмотр
- В Италии за клевету на премьера Мелони будут судить вокалиста группы Placеbo
- Стилист Лисовец подтвердил, что болен онкологией
- СМИ: США отвергли правки Киева в соглашении о добыче ископаемых
- Небензя: Украина навсегда потерялв ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области
- Хинштейн: ВСУ атаковали школу в селе в Курской области
- Глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к переговорам России и США в Эр-Рияде
- Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии пройдут без участия третьих стран
- Генерала Росгвардии задержали за крупную взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru