СМИ: Частичную мобилизацию в России могут завершить в начале ноября

Призыв россиян на службу в рамках частичной мобилизации может завершиться до следующей недели. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в парламенте и администрации президента.

Частичная мобилизация завершится в Саратовской области 28 октября

По словам одного из собеседников издания, мобилизация движется к завершению, при этом соответствующего указа российского лидера Владимира Путина может и не быть. Федеральный закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусматривает указа о завершении частичной мобилизации, поясняет Ura.ru.

Другой источник издания указал, что изначально частичную мобилизацию в России планировали завершить к концу октября-началу ноября. Власти якобы хотели, чтобы призыв мобилизованных не пересекался с призывом срочников, который стартует 1 ноября.

Официальной информации по срокам окончания мобилизации пока нет, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияМобилизация
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