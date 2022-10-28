СМИ: Частичную мобилизацию в России могут завершить в начале ноября
Призыв россиян на службу в рамках частичной мобилизации может завершиться до следующей недели. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в парламенте и администрации президента.
По словам одного из собеседников издания, мобилизация движется к завершению, при этом соответствующего указа российского лидера Владимира Путина может и не быть. Федеральный закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусматривает указа о завершении частичной мобилизации, поясняет Ura.ru.
Другой источник издания указал, что изначально частичную мобилизацию в России планировали завершить к концу октября-началу ноября. Власти якобы хотели, чтобы призыв мобилизованных не пересекался с призывом срочников, который стартует 1 ноября.
Официальной информации по срокам окончания мобилизации пока нет, пишет «Свободная пресса».
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