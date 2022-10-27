Частичная мобилизация завершится в Саратовской области 28 октября
27 октября 202222:48
Власти Саратовской области заявили, что частичная мобилизация в регионе завершится 28 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее о завершении частичной мобилизации сообщили в Москве и Московской области.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек
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27 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru