Частичная мобилизация завершится в Саратовской области 28 октября

Власти Саратовской области заявили, что частичная мобилизация в регионе завершится 28 октября. Об этом сообщает ТАСС.

В Киргизии объявлена добровольная мобилизация

Ранее о завершении частичной мобилизации сообщили в Москве и Московской области.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Саратовская ОбластьМобилизация
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