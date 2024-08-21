СМИ: Бывший полковник МВД Захарченко добивается контракта на службу в СВО

Захарченко был осужден в 2019 году на 12,5 лет за взятки в размере 1,4 млрд рублей. Он отбывает наказание в мордовской ИК-5. В сентябре 2023 года, после второго приговора, он обратился с просьбой заключить контракт на участие в СВО, указав, что хочет применить свой опыт на благо страны. В ответ Захарченко получил уведомление о включении в кадровый список кандидатов для заключения контракта.

Однако, по словам Захарченко, после этого его неоднократно игнорировали представители Минобороны, а последняя попытка обсуждения контракта закончилась обвинением в нарушении внутреннего распорядка и отправлением в штрафной изолятор. В обращении к президенту Владимиру Путину Захарченко утверждает, что существуют непрозрачные запреты со стороны силовиков, мешающие его назначению. В то же время ФСИН утверждает, что препятствий для заключения контракта нет, передает «Радиоточка НСН».