СМИ: Бывший полковник МВД Захарченко добивается контракта на службу в СВО
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий 16-летний срок за коррупционные преступления, уже почти год пытается заключить контракт на службу в зоне, сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, несмотря на отсутствие официальных отказов со стороны ФСИН и Минобороны, его просьбы обрабатываются медленно и безрезультатно.
Захарченко был осужден в 2019 году на 12,5 лет за взятки в размере 1,4 млрд рублей. Он отбывает наказание в мордовской ИК-5. В сентябре 2023 года, после второго приговора, он обратился с просьбой заключить контракт на участие в СВО, указав, что хочет применить свой опыт на благо страны. В ответ Захарченко получил уведомление о включении в кадровый список кандидатов для заключения контракта.
Однако, по словам Захарченко, после этого его неоднократно игнорировали представители Минобороны, а последняя попытка обсуждения контракта закончилась обвинением в нарушении внутреннего распорядка и отправлением в штрафной изолятор. В обращении к президенту Владимиру Путину Захарченко утверждает, что существуют непрозрачные запреты со стороны силовиков, мешающие его назначению. В то же время ФСИН утверждает, что препятствий для заключения контракта нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru