ФСИН: Экс-полковника Захарченко отправили в ШИЗО за нарушение распорядка

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что Захарченко отправили в ШИЗО на фоне конфликта из-за неудачной попытки экс-полковника записаться на специальную военную операцию. По словам правозащитницы, Захарченко и еще двое заключенных отправились к «рекрутерам», покинув территорию промзоны в перерыв, и получили взыскание. При этом Меркачева заявила, что экс-полковник находится в крайне тяжелых условиях в холодной камере и «фактически не спал 7 суток».

Как отметили в УФСИН, бывшего полицейского привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Захарченко пробудет в ШИЗО пять суток. В ведомстве подчеркнули, что Захарченко содержится в двухместной камере с условиями, соответствующими гигиеническим требованиям и параметрам микроклимата.

