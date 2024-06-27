СМИ: бывший министр обороны ДНР Стрелков этапирован в Нижний Тагил

Игорь Стрелков был задержан и подвергнут аресту 21 июля прошлого года. В январе суд приговорил его к четырем годам колонии и запрету администрирования интернет-ресурсов на три года в соответствии с ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму).

Дело было возбуждено на основании двух публикаций в его Telegram-канале, посвященных «крымской проблематике» и невыплатам военнослужащим, передает «Радиоточка НСН».

