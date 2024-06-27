СМИ: бывший министр обороны ДНР Стрелков этапирован в Нижний Тагил
Бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова перевели из следственного изолятора, предположительно, в ИК-13 «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на близких Стрелкова.
ИК-13 «Красная утка» — колония общего режима, предназначенная для содержания бывших сотрудников правоохранительных и административных органов.
Игорь Стрелков был задержан и подвергнут аресту 21 июля прошлого года. В январе суд приговорил его к четырем годам колонии и запрету администрирования интернет-ресурсов на три года в соответствии с ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму).
Дело было возбуждено на основании двух публикаций в его Telegram-канале, посвященных «крымской проблематике» и невыплатам военнослужащим, передает «Радиоточка НСН».
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