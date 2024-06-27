Готов поехать: Адвокат Стрелкова не поверил, что экс-министра ДНР отправят на СВО
Александр Молохов заявил НСН, что юридический механизм для отправки Стрелкова на фронт предусмотрен, но в это на данном этапе верится с трудом.
Адвокат бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов заявил НСН, что Стрелков по-прежнему готов отправиться на фронт в зону СВО, но на это вряд ли хватит «политической воли» тех, кто может принять подобное решение.
Стрелкова 27 июня начали этапировать в колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. Он отметил, что пока конечная точка этапа неизвестна. До этого адвокат Молохов сообщал, что одна из воинских частей на территории ДНР согласилась заключить контракт с экс-министром обороны республики. Юрист отметил, что принятый Госдумой закон запрещает отправку на фронт осуждённых по экстремистским статьям, однако возможность для заключения военного контракта все же есть.
«Стрелков по-прежнему готов поехать на фронт. При наличии политической воли у тех, от кого зависит принятие подобного решения, он может там оказаться и приговор здесь не помеха. Соответствующий юридический механизм давно известен и публично обнародован. Статья Стрелкову помешать никак не может, но в то, что он окажется в зоне СВО на данном этапе, я ни разу не верю», - отметил Молохов.
Ранее Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по статье о публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram, передает «Радиоточка НСН».
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