Экс-судью по делу Цапков посадили на 10 лет за мошенничество

По версии следствия, отец и брат женщины создали ЗАО «Маяк», к которой перешли права на бывшие сельскохозяйственные земли Надежды Цапок. Суд установил, что Мартыновой была разработана схема хищения средств, находившихся на арестованном банковском счёте матери лидера ОПГ.

«По совокупности Мартыновой назначили 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года», - заявили в суде.

Кроме того, экс-судье на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях. Также был удовлетворён иск на 92 млн рублей в пользу Надежды Цапок.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал экс-судью Елену Хахалеву, которую подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

