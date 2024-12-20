В России закрыли компанию, принадлежащую Макаревичу
Принадлежащее музыканту Андрею Макаревичу (признан в России иноагентом) ООО «Философия ненасилия» исключат из ЕГРЮЛ из-за внесения недостоверных сведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов «Контур. Фокус».
«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие... сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)», — указано в системе.
Решение об этом было принято 18 декабря. Кроме того, отмечается, что ООО не проявляло признаков активности.
Компанию Макаревича зарегистрировали в январе прошлого года, организация должна была заниматься производством кинофильмов, телепрограмм, радиовещанием, рекламной деятельностью, полиграфическими услугами.
Ранее столичный Замоскворецкий суд установил причастность Андрея Макаревича к политической деятельности в интересах Украины, напоминает «Свободная пресса».
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