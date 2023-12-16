СМИ: Больше 70 школ в Брянске могут остаться без охраны на ближайшие два месяца
Более 70 брянских школ могут остаться без охраны на ближайшие два месяца, пишут СМИ.
7 декабря восьмиклассница гимназии №5 в Брянске принесла с собой ружье отца и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна учащаяся школы, а пятеро детей были ранены и госпитализированы. Сообщалось, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассматривалась возможность их эвакуации в Москву для продолжения лечения, напоминает «Радиоточка НСН».
По данным СМИ, госзаказы на услуги охраны школ в Брянске отменили из-за несоответствия стандартам безопасности. Так, на днях закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Новые торги администрация Брянска сможет провести только в следующем году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Больше 70 школ в Брянске могут остаться без охраны на ближайшие два месяца
- Третьяковская галерея откроет филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году
- Без порно? Психолог раскрыла особенности влияния секс-контента на мужчин и детей
- Подозреваемого в драке с полицией около рынка «Садовод» в Москве отправили в СИЗО
- Илон Маск: Нет доказательств существования инопланетян
- «Его любили за музыку». Политики и музыканты подчеркнули вклад Егора Летова в панк-рок
- Снаряд ВСУ ранил одного человека и убил 12 коров в белгородском поселке Красное
- СМИ: Украинский депутат-подрывник пришёл в себя в больнице
- Новым эмиром Кувейта стал 83-летний шейх Мишаал
- Пленный боец заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru