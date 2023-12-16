СМИ: Больше 70 школ в Брянске могут остаться без охраны на ближайшие два месяца

7 декабря восьмиклассница гимназии №5 в Брянске принесла с собой ружье отца и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна учащаяся школы, а пятеро детей были ранены и госпитализированы. Сообщалось, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассматривалась возможность их эвакуации в Москву для продолжения лечения, напоминает «Радиоточка НСН».



По данным СМИ, госзаказы на услуги охраны школ в Брянске отменили из-за несоответствия стандартам безопасности. Так, на днях закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Новые торги администрация Брянска сможет провести только в следующем году.

