СМИ: Больше 70 школ в Брянске могут остаться без охраны на ближайшие два месяца

Более 70 брянских школ могут остаться без охраны на ближайшие два месяца, пишут СМИ.

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7 декабря восьмиклассница гимназии №5 в Брянске принесла с собой ружье отца и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна учащаяся школы, а пятеро детей были ранены и госпитализированы. Сообщалось, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассматривалась возможность их эвакуации в Москву для продолжения лечения, напоминает «Радиоточка НСН».

По данным СМИ, госзаказы на услуги охраны школ в Брянске отменили из-за несоответствия стандартам безопасности. Так, на днях закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Новые торги администрация Брянска сможет провести только в следующем году.

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
ТЕГИ:БрянскОхранаШкола

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