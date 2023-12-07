Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской школе

В ведомстве сообщили, что 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников.



В результате произошедшего двое подростков погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, отмечает RT.

Мотивы и обстоятельства произошедшего пока не известны, их устанавливают, сказали в региональном МВД.

