Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской школе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц" после стрельбы в брянской школе.

МВД: В результате стрельбы в брянской гимназии пострадали три человека

В ведомстве сообщили, что 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников.

В результате произошедшего двое подростков погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, отмечает RT.

Мотивы и обстоятельства произошедшего пока не известны, их устанавливают, сказали в региональном МВД.

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ФОТО: Александр Хинштейн
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