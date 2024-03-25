СМИ: Блогерша Лерчек с мужем не явились на заседание суда по разводу

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее муж, бизнесмен Артем Чекалин, не явились на слушание суда по разводу, сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Отмечается, что на заседании суда также отсутствовали и адвокаты блогеров.

Блогер Лерчек решила избавиться от дома, где проходили обыски

Блогер Лерчек подала заявление на расторжение брака с супругом Артемом в один из московских судов 19 марта. При этом слухи о разладе в семье Чекалиных ходят несколько месяцев. Валерия не комментировала тему, однако заявляла, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел.

Развод позволит блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) повысить безопасность личной недвижимости на будущее, рассказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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