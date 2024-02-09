СМИ: Блогера Влада Бумагу разыскивают приставы за долг в 278 тысяч рублей

Популярный среди детской аудитории блогер Влад Бумага не погасил свои задолженности перед Федеральной налоговой службой РФ на сумму в размере 278 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

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По его данным, приставы уже приступили к розыску должника, который перебрался на постоянное место жительства в Дубай.

Как отмечается, в общую сумму задолженности блогера входят, в том числе, и неоплаченные штрафы за превышение скорости и незаконную парковку.

Задолженность числится за ним уже более двух месяцев, несмотря на то, что ежемесячный доход Влада Бумаги оценивается примерно в $1 млн.

Ранее суд взыскал с Киркорова 7,9 миллиона рублей долгов по налогам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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