Бастрыкин: Блогеры Чекалины выплатили 504 миллиона рублей долга по налогам

Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, которое возбудили против Лерчек, было прекращено.

Как отметил Бастрыкин, благодаря имеющимся доказательствам Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и полностью возместили недоимку, пени и штраф, пишет Ura.ru.

«В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», — указал глава СК.

Ранее против Чекалиных возбудили дела об уклонении от уплаты 311 млн рублей налогов и отмывании еще более 130 млн. Блогерам запретили определенные действия, ограничили использование телефона и интернета, разрешили общение только с близкими родственниками. В ноябре стало известно, что Лерчек погасила задолженность, в конце декабря с нее были сняты ограничения, отмечает телеканал «360».

