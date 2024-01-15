Бастрыкин: Блогеры Чекалины выплатили 504 миллиона рублей долга по налогам
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 млн рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.
Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, которое возбудили против Лерчек, было прекращено.
Как отметил Бастрыкин, благодаря имеющимся доказательствам Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и полностью возместили недоимку, пени и штраф, пишет Ura.ru.
«В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», — указал глава СК.
Ранее против Чекалиных возбудили дела об уклонении от уплаты 311 млн рублей налогов и отмывании еще более 130 млн. Блогерам запретили определенные действия, ограничили использование телефона и интернета, разрешили общение только с близкими родственниками. В ноябре стало известно, что Лерчек погасила задолженность, в конце декабря с нее были сняты ограничения, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru