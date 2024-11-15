СМИ: Блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны и вышел из-под стражи
Блогер Егоров Гузенко, известный как Тринадцатый, подписал контракт с Министерством обороны и был освобожден из-под стражи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Гузенко задержали 5 октября в Новопавловске Ставропольского края по делу о хулиганстве. При задержании он оказал сопротивление, что привело к возбуждению дополнительного уголовного дела.
Гузенко принимал участие в боевых действиях в Донбассе как доброволец еще в 2014 году. С началом специальной военной операции он продолжил службу, принимая участие в боях на Херсонском направлении.
В настоящее время его Telegram-канал насчитывает более 300 тыс. подписчиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru