СМИ: Блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны и вышел из-под стражи

Блогер Егоров Гузенко, известный как Тринадцатый, подписал контракт с Министерством обороны и был освобожден из-под стражи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Гузенко задержали 5 октября в Новопавловске Ставропольского края по делу о хулиганстве. При задержании он оказал сопротивление, что привело к возбуждению дополнительного уголовного дела.