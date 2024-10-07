Блогер «Тринадцатый» арестован на Ставрополье после участия в СВО

Блогер Егор Гузенко, получивший известность в сети под псевдонимом «Тринадцатый», отправлен в следственный изолятор в Ставропольском крае. Такое решение по ходатайству следствия принял Кировский районный суд.

Как сообщила пресс-службу судов Ставрополья, Гузенко вменили применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемого задержали вечером 5 октября, он находился в федеральном розыске по подозрению в хулиганстве.

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Задержали его в Новопавловске, когда «Тринадцатый» в маске попытался пройти на концерт по случаю Дня города, сообщили краевые СМИ. Сам Гузенко в видеоролике утверждает, что проблемы с законом у него начались, когда он заступился за девушку в Санкт-Петербурге.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого он отправился в зону специальной военной операции, откуда вел свой Telegram-канал. Однако некоторые комментаторы обвиняли его в том, что он не принимал там участие в реальных боевых действиях.

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Фото: соцсети Егора Гузенко
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