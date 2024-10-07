Блогер «Тринадцатый» арестован на Ставрополье после участия в СВО

Блогер Егор Гузенко, получивший известность в сети под псевдонимом «Тринадцатый», отправлен в следственный изолятор в Ставропольском крае. Такое решение по ходатайству следствия принял Кировский районный суд.

Как сообщила пресс-службу судов Ставрополья, Гузенко вменили применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемого задержали вечером 5 октября, он находился в федеральном розыске по подозрению в хулиганстве.