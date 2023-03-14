Хулиганы получили реальные сроки за избиение москвича в метро

Трое жителей Дагестана, которые жестоко избили москвича в метро, получили реальные сроки.

Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов получили 12, 11, и 8,5 лет колонии. Измайловский суд Москвы признал их виновными по нескольким статьям уголовного кодекса.

Драка произошла 4 октября 2021 года в вагоне поезда между станциями «Первомайская» и «Измайловская» на Арбатско-Покровской линии московского метро. Москвич Роман Ковалев заступился за девушку к которой приставали уроженцы Дагестана.

Спустя несколько дней мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице пострадавшего, и поручил руководству метрополитена выделить Ковалеву помощь в два миллиона рублей. На эти деньги москвич открыл небольшое кафе.



