Хулиганы получили реальные сроки за избиение москвича в метро
Трое жителей Дагестана, которые жестоко избили москвича в метро, получили реальные сроки.
Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов получили 12, 11, и 8,5 лет колонии. Измайловский суд Москвы признал их виновными по нескольким статьям уголовного кодекса.
Драка произошла 4 октября 2021 года в вагоне поезда между станциями «Первомайская» и «Измайловская» на Арбатско-Покровской линии московского метро. Москвич Роман Ковалев заступился за девушку к которой приставали уроженцы Дагестана.
Спустя несколько дней мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице пострадавшего, и поручил руководству метрополитена выделить Ковалеву помощь в два миллиона рублей. На эти деньги москвич открыл небольшое кафе.
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