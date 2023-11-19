СМИ: блогер Лерчек и ее супруг погасили долги перед налоговой

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем погасили все свои долги перед налоговой инспекцией, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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По информации издания, Чекалины заплатили 296 миллионов рублей.

Имущество блогеров находится под арестом. Ранее пара частично погасила штрафы на 311 миллионов рублей.

В конце сентября Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала Чекалину на 124 миллиона рублей за неуплату налогов.

Мосгорсуд 14 ноября принял решение оставить блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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