СМИ: Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей

По данным издания, задолженность блогера увеличилась на 6 млн рублей. В личном кабинете Блиновской указано, что ее долг составляет 1 408 494 092 рубля 55 копеек.

Как отметила адвокат блогера, в эту сумму входят 907 млн неуплаченных налогов, примерно 500 млн штрафов за просрочки, а также пени.

«Последние так и продолжат начисляться, так как счета Блиновской арестованы, из-за чего оплатить долг никак не выходит», — указано в материале.

Ранее Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Блогер находится под домашним арестом, в декабре суд продлил меру до 26 января 2024 года.

