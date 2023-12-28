СМИ: Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей
Федеральная налоговая служба вновь выставила блогеру Елене Блиновской долг на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Life.ru.
По данным издания, задолженность блогера увеличилась на 6 млн рублей. В личном кабинете Блиновской указано, что ее долг составляет 1 408 494 092 рубля 55 копеек.
Как отметила адвокат блогера, в эту сумму входят 907 млн неуплаченных налогов, примерно 500 млн штрафов за просрочки, а также пени.
«Последние так и продолжат начисляться, так как счета Блиновской арестованы, из-за чего оплатить долг никак не выходит», — указано в материале.
Ранее Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Блогер находится под домашним арестом, в декабре суд продлил меру до 26 января 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru