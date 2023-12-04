СМИ: Блиновская закрыла задолженность перед налоговой в 1,5 млрд рублей
Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила долг в 1,5 млрд рублей Федеральной налоговой службе (ФНС) за несколько дней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
Отмечается, что еще в середине прошлой недели сумма ее задолженности составляла 1 402 202 042 рублей.
Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть РФ. Против нее возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд 14 ноября принял решение оставить Блиновскую под домашним арестом до января следующего года.
Ранее в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже курсов. Юрист Валерия Рытвина говорила НСН, что если Шабутдинов давал конкретные советы по ведению бизнеса, то никакого состава преступления нет. Если же он ограничился пустыми обещаниями, указала Рытвина, то это введение в заблуждение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru