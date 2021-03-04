СМИ: Бизнес Собчак «тонет» в долгах

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram похвасталась развитием основанного ей и Юлией Прудько маркетингового агентства Leaders.

«Наше с Юлией Прудько инфлюенсер-маркетинговое агенство Leaders на рынке всего полгода, а до меня уже с регулярной периодичностью доходят слухи, что некоторые сильные представители медиа-индустрии очень нервничают, видя в нас серьезных конкурентов. И правильно!» - написала Собчак.

Однако, по данным издания «Комсомольская правда», открытое в 2019 году агентство ООО «Лидер» не только не окупилось, но и ушло в минус на 7,9 млн рублей по итогам года.

Как отмечается в статье, Собчак принадлежит 51% компании, при открытии она вложила в нее 1 млн 20 тысяч рублей.

Сама же телеведущая недавно раскрыла собственные ежемесячные доходы. По ее словам, заработок составляет порядка 24 млн рублей в месяц и приносит его реклама в Instagram и на YouTube-канале.

