СМИ: Билеты на курорты Турции и Египта рекордно подорожали из-за нерабочих дней

Авиабилеты в Турцию подорожали до 350 тысяч рублей, в Египет — до 450 тысяч рублей на фоне резкого повышения спроса на перелеты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис Aviasales.

Спрос на авиабилеты по России на нерабочие дни вырос в 1,5 раза

Как отмечают в авиакомпаниях и туроператорах, спрос на билеты в конце октября-начале ноября традиционно высокий из-за школьных каникул и праздничных выходных 4 ноября. Однако в этом году на популярность перелетов повлияли введенные российскими властями ограничения из-за коронавируса.

Так, билеты из Москвы в Хургаду с вылетом 29 октября можно купить по цене от 62,5 тысячи рублей до 450 тысяч, в Шарм-эш-Шейх — от 50 до 305 тысяч рублей, пишет «Свободная пресса». Перелет из Москвы в Анталью обойдется в 352 тысячи рублей.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, нехватка билетов отмечается на рейсах в Турцию и Египет. Горин подчеркнул, что места в самолетах заканчиваются быстрее, чем в отелях.

По прогнозам туроператоров, к 30 октября отели, чартерные и регулярные рейсы будут заполнены на 100%, пишет РИА ФАН.

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