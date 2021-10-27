СМИ: Билеты на курорты Турции и Египта рекордно подорожали из-за нерабочих дней

Как отмечают в авиакомпаниях и туроператорах, спрос на билеты в конце октября-начале ноября традиционно высокий из-за школьных каникул и праздничных выходных 4 ноября. Однако в этом году на популярность перелетов повлияли введенные российскими властями ограничения из-за коронавируса.

Так, билеты из Москвы в Хургаду с вылетом 29 октября можно купить по цене от 62,5 тысячи рублей до 450 тысяч, в Шарм-эш-Шейх — от 50 до 305 тысяч рублей, пишет «Свободная пресса». Перелет из Москвы в Анталью обойдется в 352 тысячи рублей.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, нехватка билетов отмечается на рейсах в Турцию и Египет. Горин подчеркнул, что места в самолетах заканчиваются быстрее, чем в отелях.

По прогнозам туроператоров, к 30 октября отели, чартерные и регулярные рейсы будут заполнены на 100%, пишет РИА ФАН.

