СМИ: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях
Беженцев, преимущественно из арабских стран, довозят до границы между Россией и Финляндией на российских машинах и затем снабжают велосипедами. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, за последние несколько дней из РФ в Финляндию перебрались 400 беженцев. Арабоговорящие люди в специальных чатах обсуждают способы пересечь финскую границу, разыскивая информацию о том, что их ожидает и как облегчить свой путь, пишет Ura.ru.
«Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается», — отмечается в материале.
По данным «Фонтанки», средства — несколько тысяч евро на человека — необходимы для получения визы РФ, на билет до Москвы или Минска и трансфер до Санкт-Петербурга.
Отмечается, что беженцы не могут нелегально попасть в РФ и выезжают из страны в Финляндию с подлинными документами. При этом у многих граждан Сирии, Йемена и Ирака просрочены российские визы.
Ранее правительство Финляндии объявило о закрытии пяти пропускных пунктов на границе с Россией, работу продолжают три КПП. Ограничения ввели до 18 февраля 2024 года. МИД РФ на фоне закрытия КПП заявило послу Финляндии протест, отметив, что меры нарушили интересы и права десятков тысяч россиян и финнов, указывает телеканал «360».
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