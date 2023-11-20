СМИ: Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией

По данным издания, речь идёт о закрытии пока работающих КПП на востоке страны. Это переходы «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Рая-Йоосеппи».

Также источники Iltalehti утверждают, что финское правительство намерено приостановить приём заявлений о предоставлении убежища на сухопутной границе с Россией. Подать их можно будет только в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Ранее власти Финляндии закрыли четыре пограничных пункта на восточной границе с Россией. Это КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

