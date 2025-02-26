СМИ: Белгородский суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО 24 марта
Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство осужденного актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО) 24 марта в 10:00, сообщил Telegram-канал «SHOT».
Ранее стало известно, что Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате» и переговорил с руководством колонии.
В качестве аргументов он привел ухудшение своего состояния здоровья, исправное выполнение ежедневной работы по пошиву формы для заключенных, раскаяние и занятие художественной самодеятельностью в колонии.
Однако позднее УДО актера оказалось под угрозой, так как в его бараке в личных вещах был найден мобильный телефон с возможностью выхода в интернет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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