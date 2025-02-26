СМИ: Белгородский суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО 24 марта

В качестве аргументов он привел ухудшение своего состояния здоровья, исправное выполнение ежедневной работы по пошиву формы для заключенных, раскаяние и занятие художественной самодеятельностью в колонии.

Однако позднее УДО актера оказалось под угрозой, так как в его бараке в личных вещах был найден мобильный телефон с возможностью выхода в интернет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



