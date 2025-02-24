Адвокат Ефремова опроверг информацию про найденный у актера телефон

Информация о том, что актер Михаил Ефремов сорвал свое возможное условно-досрочное освобождение из-за найденного у него смартфона, не соответствует действительности. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалько в беседе с телеканалом «Звезда».

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Помимо прочего сведения о телефоне также не подтвердили и в региональном управлении ФСИН.

Ранее сообщалось, что в учреждении в Белгородской области, где содержится Ефремов, провели масштабные мероприятия по поиску запрещенных предметов у заключенных, в ходе которых у актера обнаружили телефон.

В 2020 году Ефремов осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года заключения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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