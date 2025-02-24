Адвокат Ефремова опроверг информацию про найденный у актера телефон
Информация о том, что актер Михаил Ефремов сорвал свое возможное условно-досрочное освобождение из-за найденного у него смартфона, не соответствует действительности. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалько в беседе с телеканалом «Звезда».
Помимо прочего сведения о телефоне также не подтвердили и в региональном управлении ФСИН.
Ранее сообщалось, что в учреждении в Белгородской области, где содержится Ефремов, провели масштабные мероприятия по поиску запрещенных предметов у заключенных, в ходе которых у актера обнаружили телефон.
В 2020 году Ефремов осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года заключения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотрудники генконсульства РФ в Марселе не пострадали при взрыве
- СМИ: Трамп ликвидирует базу для поставок вооружения Киеву
- Адвокат Ефремова опроверг информацию про найденный у актера телефон
- Си Цзиньпин поговорил по телефону с Путиным
- Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов
- Армия России освободила Тополи в Харьковской области
- Песков: Пока нет предпосылок для возобновления диалога с Европой
- ЕС в марте направит Украине транш в 3,5 млрд евро
- Экономист допустил, что ставки по вкладамк к концу 2025 года упадут до 15-18%
- Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru