Адвокат Ефремова опроверг информацию про найденный у актера телефон

Помимо прочего сведения о телефоне также не подтвердили и в региональном управлении ФСИН.

Ранее сообщалось, что в учреждении в Белгородской области, где содержится Ефремов, провели масштабные мероприятия по поиску запрещенных предметов у заключенных, в ходе которых у актера обнаружили телефон.

В 2020 году Ефремов осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года заключения, передает «Радиоточка НСН».

