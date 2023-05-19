СМИ: Банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

Согласно закону об электронных повестках, финансовые организации должны отказывать уклонистам в получении кредитов. Однако в законодательстве не прописан доступ банков к реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток. В связи с этим финансовые организации опасаются роста жалоб, пишет Ura.ru.

НСФР просит предоставить банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда уведомление считается врученным, а также дате вступления в действие ограничительных мер, отмечает РИА ФАН. Кроме того, совет предлагает давать кредитно-финансовым организациям доступ к данным единого реестра в течение 60 секунд без получения согласия гражданина.

