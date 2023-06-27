СМИ: Банки освободят от обязанности погашать военную ипотеку погибших в СВО

Банки могут освободить от обязанности погашать военную ипотеку погибших в ходе боевых действий участников специальной военной операции, эту функцию возложат на подведомственную Минобороны «Росвоенипотеку». Об этом пишут «Ведомости».

Российский банкир не исключил рекордный объем выдачи ипотеки

Издание ссылается на соответствующий законопроект, подготовленный главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, документ внесут в Госдуму в ближайшее время, отмечает Ura.ru.

Документ предполагает, что в случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих его обязательства по договору погасит уполномоченная организация — «Росвоенипотека». Нововведение будет действовать для военнослужащих, погибших после принятия закона.

Как отметили в правительстве, инициатива направлена на повышение эффективности предоставления соцгарантий военным и их семьям «в части обеспечения жилыми помещениями».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияИпотекаБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры