СМИ: Банки освободят от обязанности погашать военную ипотеку погибших в СВО

Издание ссылается на соответствующий законопроект, подготовленный главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, документ внесут в Госдуму в ближайшее время, отмечает Ura.ru.

Документ предполагает, что в случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих его обязательства по договору погасит уполномоченная организация — «Росвоенипотека». Нововведение будет действовать для военнослужащих, погибших после принятия закона.

Как отметили в правительстве, инициатива направлена на повышение эффективности предоставления соцгарантий военным и их семьям «в части обеспечения жилыми помещениями».

