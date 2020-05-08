СМИ: Банки не хотят идти на встречу клиентам при эпидемии

Крупнейшие кредитные учреждения отказываются воспользоваться разрешением Банка России, который месяц назад позволили открывать счета новым клиентам удаленно, сообщает РБК. Согласно изданию, в call-центрах крупнейших банков потенциальным клиентам предлагают лично прийти в отделение, либо воспользоваться услугой вызова сотрудника на дом.

Еще одна возможность открытия счёта - использование Единой биометрической системы. Однако и в этом случае требовалось заранее сдать в отделение банков биометрические образцы лица и голоса, отмечает Ura.ru.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что, в принципе, банки готовы пойти на встречу новым клиентам, но опасаются санкций со стороны регулятора за нарушение антиотмывочного законодательства. Кроме того, банки не поняли из разрешения ЦБ, какие именно способы идентификации можно считать безопасными.

